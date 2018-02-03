〈北部〉迎（火旁）龍20週年 苗市推美食全攻略手冊

2018-02-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所慶祝（火旁）龍廿週年，推出「Miaoli我客 跈龍Walker」（跈龍：客語跟龍走之意，跈音同陳）手冊及電子書，將苗栗市的吃、喝、玩、樂一網打盡，即日起供索取或至苗栗火旁龍網站下載，歡迎民眾在元宵期間造訪苗栗，一起來（火旁）龍。

「Miaoli我客 跈龍Walker」（火旁）龍美食手冊，以客庄十二大節慶的苗栗（火旁）龍為核心，延伸出苗栗市一至二日遊程，將（火旁）龍結合景點和美食，讓遊客深入體驗苗栗市的庶民日常。

市長邱炳坤說，苗栗市是典型客家庄，鄉親早餐習慣吃水晶餃、炒麵或米粉，配上豬血湯、粉腸湯、小肚湯等，另像豬籠粄（菜包）、蘿蔔粄（菜頭粄）、水粄、肉粄等也是客家常民美食。市公所團隊用心蒐羅，彙編成美食全攻略手冊。

手冊也以客語呈現，像早餐為「食朝」、午餐「食晝」、下午茶「食點心」、晚餐「食夜」及宵夜等，還有客家粄、素食和穆斯林友善飲食區及幸福伴手禮，並提供苗市好客旅宿指南、交通資訊等。即日起可在苗栗火車站、苗縣旅遊服務中心、苗市公所、中華電信、苗栗郵局門市部等處索取，也可到（火旁）龍網站「美食小吃」區下載，網址為（https://drive.google.com/open?id=1rbf9PoA6Xk85lDBs12BZmA5lZrLS8ctm）。