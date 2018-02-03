〈北部〉欠稅車停桃園分署旁 遭活逮

2018-02-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕行政執行署桃園分署與市府交通局合作追緝欠繳停車費大戶，專案執行至今陸續查扣欠費車，桃園分署另與市府地方稅務局鎖定「欠繳使用牌照稅」車輛，昨聯合執行首日就查扣兩台欠稅車輛，其中一輛還大剌剌地停在桃園分署旁，直接被「活逮」。

桃園分署指出，昨天下午分別在桃園區中正路七一三一號停車格及平鎮區延平北路六十號停車格，查扣二○一四年五月出廠的黑色轎車及二○一二年十一月出廠的白色車輛，白色車輛車主日前還曾向分署詢問「沒有繳稅會不會怎樣？」沒想到昨天就被發現蹤跡、強制查扣。