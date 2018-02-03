〈北部〉華航攜手諾騰 設亞洲唯一複合材料維修廠

2018-02-03

3月申請建照 最快明年啟用

〔記者許倬勛／桃園報導〕中華航空公司與美國諾騰（NORDAM）航太集團，昨天在市政府召開記者會，說明雙方合資在桃園機場中正段成立亞洲唯一複合材料維修廠，預計今年三月申請建照興建，最快可在明年啟用，華航董事長何煖軒表示，啟用後將可創造更多就業機會。

市長鄭文燦表示，看好「諾騰亞州股份有限公司」帶動的產業投資、就業機會，這次合作是華航、諾騰及市府的三贏投資，相信對於飛機維修、零組件製造與複合材料運用上，能大大提升競爭力，桃園多所學校設有相關科系、不乏人才，市府會以「單一窗口、全程陪伴」為原則，在行政流程上給予最大支持，讓設廠順利進行、早日落成。

航太科技日新月異，為減輕飛機機體重量，由纖維材料及塑化製品組合而成的「複合材料」，逐漸取代鋁合金材料成為趨勢，複合材料不僅重量更輕，且更具耐久度與彈性，多用於機翼當中，何煖軒說，諾騰亞洲主要維修的產品，包括A320機型的雷達罩、進氣罩、風扇整流罩、反推力器、鯊鰭翼端帆，及B77機型的引擎排氣整流錐前段、後段。

何煖軒指出，過去十年，諾騰與華航一直維持良好的合作關係，諾騰考量桃園鄰近機場，又有建廠空間、專業人才等因素，決定選在機場中正段設立廠房，廠房占地約一千三百坪；他說，去年十一月造訪諾騰位於美國土爾沙總部，對諾騰規模龐大、專業的維修廠印象深刻，「恨不得把整座廠搬回台灣！」

華航去年三月與諾騰簽署合作備忘錄後，九月再簽商業協定，去年十二月辦理「諾騰亞洲」公司登記，何煖軒表示，預計今年三月申請建照、明年年中開始運作，此次設廠效率迅速，感謝市府鼎力支持，希望諾騰亞洲能帶動桃園航太產業、製造更多就業機會。至於會創造多少就業機會？何煖軒坦言「還在評估中」，目前主要聚焦於上下游供應鏈規劃，未來引進複合材料的專權使用後，商機將不可限量。