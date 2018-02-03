〈北部〉廣設公立、非營利幼兒園 3年增6000名額

2018-02-03

鄭文燦︰採多元方式增加

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區內壢非營利幼兒園發起「幸福列車活動」，園內三百名幼兒昨舉辦捐贈發票愛分享活動，並製作餅乾送給桃園家扶中心，讓每位幼兒從小就學會照顧他人；市長鄭文燦出席活動表示，非營利幼兒園課程活潑，市府會持續擴大設立公立及非營利幼兒園，預計三年內增加六千個名額，並規劃在學校新設附幼、獨立興建或利用社宅一樓空間設置幼兒園，採多元方式增加公幼與非營利幼兒園，提升幼教品質。

鄭文燦說，一般公立幼兒園收托時間是上午八點至下午四點，最晚到下午六點，有放寒暑假，而非營利幼兒園有課後延托、最晚到晚上七點，寒暑假照常上課，對家長來說非常方便，他發現內壢非營利幼兒園在教材、師資以及活動的安排等，均具有特色與彈性。

鄭文燦說，公立幼兒園的收費每月二千五百元至三千五百元不等 ；非營利幼兒園的收費介於公幼和私幼之間，平均月收費約五千元，內壢非營利幼兒園則因規模較大，每個月收費僅四千二百七十五元，相當平價。

就學補助將向下延到四歲

鄭文燦說，市府將於今年八月一日推動幼教扎根計畫，將就學補助向下延伸到四歲，實施四歲中班公幼免費、私幼一學期補助一萬五千元，希望將入學率從五成提升至九成，同時也能減輕家長的經濟負擔。

教育局長高安邦也說，市府持續提升中壢區的公共化（公立和非營利幼兒園）教保服務比例，在未來規劃的新建設施、社會住宅案都會考量納入幼兒園，一○六學年度已在龍興國中開辦非營利幼兒園，並在內定國小新設附幼，一○七學年度將在興國國小新設附幼，並在中正附幼及華勛附幼增班，預定至一○九學年度再增加卅二班八百四十五個名額。

另外，一○七學年度公立及非營利幼兒園即將於五月招生，屆時家長可參考網站http://kids.shlps.tyc.edu.tw/，查詢全市招生資訊。