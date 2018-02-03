〈北部〉「大農大富」賞花海 數10萬株年前綻放

2018-02-03

海棠、孔雀草及石竹 共11公頃景觀花卉

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台首座平地森林園區「大農大富」，今年共植栽數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草及石竹，林務局花蓮林區管理處新增多條木屑步道及兩座簡易竹橋，方便民眾觀景、拍照，總計佔地十一公頃的景觀花卉，預計農曆過年前一週至元宵節間全數綻放，適合全家出遊迎春賞花海。

位在花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，佔地一千兩百五十公頃，相當於四十八座大安森林公園，因地處中央山脈與海岸山脈間的縱谷，園區多為平坦、緩坡地形，無階梯步道及陡峭山路，適合民眾結伴旅遊踏青。

另有油菜花、向日葵 9日至3/12最佳賞花期

花蓮林管處自今年元旦起，在園區內植栽約十一公頃的景觀花卉，色彩鮮豔繽紛的海棠、孔雀草、石竹總計數十萬株，另有金黃色的油菜花、向日葵及孔雀草，預計二月九日至三月十二日為最佳賞花期。

花蓮林管處表示，「大農大富」四面青山環繞，民眾能夠欣賞到遼闊的山脈景觀，也能漫步在林蔭小徑，或騎乘自行車悠遊，享受大自然美景。為搭配花海景致，今年園區內的「森林市集」春節期間不打烊，方便遊客填飽肚子、添購在地特色伴手禮。

大農大富平地森林園區是林務局推動國土綠網的重點區域，因棲地草地、水池、森林及疏林多元，提供各種鳥種豐富的棲息環境與食物，春節期間民眾賞花時，可能會遇到從中高海拔山區降遷棲息的珍貴鳥類，也有機會見到朱鸝、環頸雉等保育鳥類的身影。

今年遊花蓮除了到大農大富賞花海外，花蓮市公所也在國福社區推出「花海福字迷宮」，主視覺設計一個「福」字，象徵到迷宮遊玩的民眾都能「置身福中」；由農糧署補助的「六年花海計畫」結束，春節期間民眾恐無法如往年一樣，能在花東縱谷沿線，看到大面積、色彩繽紛的壯觀花海，但還是可以欣賞到由地方農會補助農民種植的小面積油菜花田。