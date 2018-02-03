〈北部〉衛生紙丟馬桶 半數公廁不敢執行

2018-02-03

〔記者陳昀／桃園報導〕環保署去年六月起實施「衛生紙丟馬桶」政策，但執行上仍有困難，桃園市近五成公眾場所不敢實施，開放丟入的民眾也未必會照做，基層清潔人員坦言，民眾使用習慣沒改變、政策沒有強制力，真的很難推動。

政策無強制力 僅納入清潔評比

根據市府環保局統計資料，桃園市三二七二座列管公廁中，有一六○四座（四十九％）張貼「可直接丟入衛生紙」、一五六五座（四十八％）張貼「易阻塞請勿丟入」告示。市府環境清潔稽查大隊長羅文林坦言，由於不太可能稽查民眾「衛生紙丟馬桶」，目前多以納入公廁環境清潔評比等方式鼓勵管理單位。

面紙、衛生紙混用 常造成堵塞

桃園區公所及所屬的公園公廁，政策上路之初原本開放丟入衛生紙，但不到一個月便改張貼「請勿丟入」告示，桃園區公所解釋說，第一個月不少民眾把面紙、衛生紙混合使用，由於面紙不溶於水，導致馬桶堵塞情形屢見不鮮，嚇得公所決定緊急喊停，建議中央要求衛生紙廠商放大「可丟入馬桶」的產品標示，並對民眾加強宣導哪種才能丟入，各單位配合實施的意願才會提高。

此外，環保署編列預算協助地方政府處理公廁馬桶堵塞，但去年桃園市僅桃園市政府、桃園火車站二單位申請經費，分別處理二座、四座馬桶阻塞。市府清潔人員說，政策上路後馬桶堵塞情形變多，曾經同一間女廁有三、四座同時故障停擺，另馬桶有安裝省水閥，民眾如廁後常常沖不乾淨。

市府秘書處長顏子傑認為，管線老舊很可能是馬桶堵塞因素之一，但主要還是牽涉民眾的使用習慣，前幾次堵塞大多是被丟入大量衛生紙和異物，跟政策本身無關；台鐵桃園站站長邱邦祺也表示，配合實施政策後，車站垃圾量減少、公廁變乾淨，堵塞只是偶發事件。

有四十年經驗的水電師傅彭昶騰說，只要衛生紙能夠完全溶於水，都可以丟進馬桶，民眾辨認時可能需要花點心思，但二○○○年以前的老舊、雜牌馬桶，可能會因為安裝技術不夠先進，馬桶未能對準排水孔導致堵塞。