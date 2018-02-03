〈北部〉平鎮交流道南下 春節封閉3天

2018-02-03

除夕至大年初二請改道

〔記者李容萍／中壢報導〕春節連假即將到來，交通部公路總局養護、監理和台鐵及警方昨同台展開桃園春節疏運宣傳，並公布桃園地區省道及快速公路春節疏運計畫，提醒用路人，國道一號與台六十六線交會的平鎮系統交流道，除夕至大年初二全天將封閉南下匝道，欲往國道南下的用路人可依循螢光黃底的標誌牌面，改道至幼獅交流道上國道，也呼籲民眾善用替代道路及大眾運輸工具避免壅塞。

易壅塞路段請走替代道

公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯說，為紓解桃園地區春節公路交通，針對國道三號土城至大溪易壅塞路段，除規劃彈性調整號誌時制、劃設臨時停車場、加強違規取締，並引導用路人行駛台三線替代道路、設置資訊可變標誌等，提供用路人避開較壅塞路段。

陳俊堯說，桃園地區的塞車「熱點」，預估會出現在台三線龍潭交流道口至桃六十八之一鄉道及台三乙線終點周邊、台三線大溪交流道口至武嶺橋及台三線大溪老街入口、台七線三民至下巴陵路段，建議用路人儘量避開這些路段或行駛替代道路，以節省旅行時間。

西濱公路北區工程處副處長詹益祥說，西濱快速公路台六十一線主線於桃園地區全長約十二公里，其中主線的觀音至永安交流道（一一四線路口）路段，已於去年十二月五日通車，民眾可多加利用前往濱海沿線永安漁港等觀光景點，並串接快速公路系統（台六十六線），與國道系統（國一、國三）形成區域路網，打造北部地區中、短程運輸走廊；永安交流道以南屬桃園市新屋區路段已完工，因該路段南端並無配置上下匝道，將在今年年中配合新竹縣新豐鄉路段完工後一併通車。

8天連假客運機動加班

桃園監理站長林正郎則說，春節連續假期從十四日至廿一日共八天，為方便民眾返鄉及出遊，新竹區監理所桃園暨中壢監理站已協調轄內公路汽車客運業，除加強車輛整備及行車前各項安全檢查，並配合航空、高鐵、台鐵及國道客運的航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻並以機動加班方式，發揮接駁轉運功能，提升大眾運輸服務品質。