〈中部〉吹葉機納管 中午、夜間禁用

2018-02-03

易釀噪音和空污 違者最少罰三千元

〔記者黃鐘山／台中報導〕吹葉機清掃落葉引擎聲刺耳且易起揚塵，造成噪音和空污，市府環保局表示，吹葉機納入管制時區，夜間及中午休息時間禁用，違者罰款三千元起跳；市議員邱素貞、張玉嬿說，住宅區及商業區應全面禁用柴油吹葉機。

吹葉機整理落葉時，攪起大片塵土，噪音又大，張玉嬿和邱素貞等議員先後在市議會要求市府管制，建設局二年多前為此明文規定公園、綠地、園道、行道樹，禁止使用吹葉機，其他時地仍不受管制。

中午12時至下午2時 晚上10時後禁用

環保局表示，許多學校都使用吹葉機清掃，但吹葉機分貝高且易起揚塵，經審慎評估決定限制，不得使用時段訂為晚上十時至翌日早上八時、中午十二時至下午二時；但若有特殊情況或經目的事業主管機關核准，仍可使用。

環保局長白智榮表示，不論是使用吹葉機，或是營建工程及裝修工程，都應避免於中午或夜間時段進行，公告特定時段違法者，將不量測噪音即查即罰，罰鍰金額達三千元以上、三萬元以下，盼將噪音干擾降到最低，有效減少揚塵污染。

張玉嬿指出，吹葉機除噪音、空污問題外，同時揚起的細懸浮微粒及小石粒，會傷害操作者本身的健康，油氣臭味也令人難以忍受，不少先進城市已禁用或限制使用，市府應進一步規定在商業區及住宅區人行道不應使用柴油吹葉機。

邱素貞也質疑，轟轟作響的吹葉機引擎聲相當刺耳，樹葉與沙塵漫天飛揚，是整理環境還是製造二次污染？環保局對柴油吹葉機適用地點應再多加管制。