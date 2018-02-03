〈中部〉遲了70年 北斗壽安宮迎回開基媽

2018-02-03

學者整理廟史 發現本尊在民家

〔記者陳冠備／北斗報導〕彰化北斗壽安宮建廟已有七十年之久，主祀聖二媽祖，但去年進行翻修時，廟方請明道大學媽祖文化學院系主任謝瑞隆整理歷史沿革，在考證過程中發現，壽安宮開基媽祖竟然未在廟內，而是在附近陳姓民眾家中供奉，近日廟方與陳家商討後，決定在本月四日為開基聖二媽，正式舉行入火安座大典。

謝瑞隆指出，戰後初期當地居民在濁水溪畔拾獲一尊媽祖神像，隔日居民陳登讚前往參訪，感覺與媽祖有緣，擲筊獲允請回家中奉祀，而後不少居民聞靈驗前來膜拜，陳家人有感家宅狹小，於是商議在住家旁空地肇建「壽安宮」服務更多信眾，七十年已來是大北斗地區僅次奠安宮、合興宮第三大媽祖信仰中心。

去年八月接受壽安宮請託整理廟史，謝瑞隆發現目前供奉於壽安宮的聖二媽，只是開基媽祖的分靈，真正的本尊竟一直駐祀在隔壁十公尺的陳家廟廳，由於新廟整建將落成，便興起將本尊迎請駐宮念頭。

新廟落成 擲筊顯示願駐宮

對於為何遲遲未請開基聖二媽駐宮？壽安宮總幹事詹餘鐘說，開基媽當初就是陳登讚家的家神，因神威顯赫才會想分靈神尊，另闢宮廟作為「庄頭神」，所以多年來廟方與信徒們並不以為意，這次壽安宮斥資三千多萬元新建，邀請陳家人到新廟參訪，並向開基媽擲筊請示聖意，獲得聖筊後終於迎回駐宮供祀。

陳登讚之子陳連夫表示，聖二媽一直保佑其家人，讓其離開有點不捨，壽安宮這次以正式規格舉辦入火安座典禮，讓媽祖能庇佑更多百姓，也算圓滿。謝瑞隆說，壽安宮開基媽由樟木製成，約二十五公分，臉型較為修長，冠帽較為簡約，屬古式雕法，現今已相當難見，這也是明道大學媽祖文化學院第一次田野調查，即能見證遲來七十年的安座典禮，團隊都相當開心。