〈中部〉太空犬降臨 南投燈會縮小版主燈亮相

2018-02-03

太空艙內載四小犬 象徵五福臨門

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣政府昨日為今年的南投燈會「旺運出投天」宣傳，縮小版主燈「春來福旺」與小提燈在宣傳會中首次亮相，主燈是隻科技感十足的太空犬，搭配內有四隻小太空犬的太空艙，象徵「五福臨門」；今年首創的埔里水上燈區，在枇杷大排長達八百公尺，縣長林明溱說，會讓大家耳目一新。

二○一八南投燈會「旺運出投天」，十日將在九二一會展中心開幕，展期到三月四日，而埔里水上燈區則七日試燈，九日點燈，縣府昨日為燈會活動宣傳，縣長林明溱先拿一公一母小提燈亮相，並把它們交給柯南，一併為柯南展宣傳。由次今年有二百廿隻由國中小學生繪製的「汪星人」彩繪花燈，林明溱昨也為其中一隻開光點睛。

南投燈會的主燈「春來福旺」高十五．六公尺，寬八．七公尺，昨日縮小版首次亮相，林明溱與埔里鎮長周義雄及多位民代、來賓，以開箱方式，打開箱門秀出主燈。這隻太空犬和太空艙內的四隻小太空犬，除有「邁向更高遠的目標」之涵意，也象徵「五福臨門」。

埔里水燈區 長達八百公尺

今年首次在埔里鎮杷城大排設的埔里水燈區，長達八百公尺，埔里鎮長周義雄昨日表示，水上有近三十座由在地企業贊助的大型獨立花燈，另一亮點則為蝴蝶水谷燈區，佈置有各種蝴蝶造型花燈，猶如蝴蝶在水上飛舞閃耀，打造出繽紛夢幻的視覺效果。

縣長林明溱昨也表示，燈會期間會有三項精彩的表演節目，一個是去年受到大家歡迎的「銅梁火龍」，另外新增「天下第一鼓」之稱的陜西腰鼓以及海寧皮影戲表演，將於元宵節起，一連五天分別在兩燈區表演。