〈中部〉寒流報到》阿里山公路恐結冰 巡查機動交管

2018-02-03

〔記者曾迺強、林宜樟／嘉縣報導〕受強烈冷氣團影響，全台氣溫急降，交通部公路總局研判台十八線（阿里山公路）海拔二千公尺以上路段，明天起路面恐結冰，昨天增派保全人員巡查路況；竹崎、民雄地區農民則備妥噴霧灑水設備與覆蓋網布防霜害，縣府農業處呼籲養殖業者採取避寒害措施，降低災損。

縣府籲養殖業者防寒害

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長黃秋揚表示，依中央氣象局資料，明、後天水氣增多，當溫度低於攝氏零度，阿里山公路七十六公里（十字路段）的上行銜接台二十一線的高山路段路面易結冰或降雪，昨天派六名保全人員進駐七十六至八十八公里（森林遊樂區大門前）的三處崗哨，同時備妥裝載機與剷雪設備在遊樂區大門前，一旦路面結冰，將實施交通管制。

竹崎鄉復金村農民林金城栽植一百五十株棗樹，上一波寒流有三成果粒凍傷，損失約十萬元，昨天他與兒子林國峰備好灑水用具，若出現霜害，立即對果粒噴霧灑水，避免出現「瘀青」凍傷情況。民雄鄉三興村農民陳東保在鳳梨田蓋黑色網布，為果粒與葉片保暖，梅山、阿里山鄉茶農陸續在茶樹蓋遮蔭網，保護茶樹避寒。

縣府農業處長林良懋表示，棗類、蓮霧、香蕉等果樹易在此波寒害中受災，須套袋或噴水防寒；新港、鹿草、義竹鄉農民種植的空心菜，遇低溫易枯死爛根，可用畦溝灌溉或以塑膠布覆蓋；本週插秧的稻苗根系尚未生長，低溫易造成植株黃化、死亡，灌溉水宜較深，氣溫回升後再恢復淺水位。

林良懋提醒漁業養殖業者，魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備，文蛤養殖池混養的虱目魚可儘早採捕，浮於水面的魚體應馬上撈除，以防水質或池底惡化；蔡姓虱目魚養殖業者說，養殖池深度若超過兩公尺，較能防寒害。