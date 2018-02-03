〈中部〉華山龜仔頭–大尖山3步道 爭納登山國際推廣路線

2018-02-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕爭取國際及國內登山遊客，雲林縣府推薦古坑華山龜仔頭到大尖山的登山步道，爭取納入交通部觀光局登山旅遊國際推廣路線，古坑鄉公所也參考國內其他親山步道分級，將轄內登山步道分為休閒、健腳及山友等三級。

古坑登山步道分3級 印製摺頁說明

縣府文化處長林孟儀指出，華山地形高低幅度頗大，可俯瞰嘉南平原美景、雲海、夜景，能見度好時甚至可看到麥寮六輕、台灣海岸，吸引許多國內登山客造訪，也有不少國外觀光客慕名前往。

林孟儀表示，華山龜仔頭到大尖山沿途有三段步道，前段「四之一」步道路勢險峻，坡度起伏大，具挑戰性；中段「四之二」步道則有古樸盎然的山林風光，終點為二尖山；後段為二尖山到大尖山的雙尖步道，周邊都是茶園風光，時有雲霧裊繞，讓人宛如置身仙境。

古坑鄉公所為鼓勵國內遊客走入山林，參考國內其他親山步道分級，將華山、永光、桂林、荷苞、樟湖及草嶺等山區步道分成休閒級、健腳級及山友級三類。

古坑鄉公所指出，休閒級沿途路線指標清楚，路線容易掌握、坡度不大，可及性高；健腳級路線與叉路清楚易行，部分路段階梯坡度較陡，有時需考驗肺活量及腳勁；山友級路徑狹窄、登山口不易辨識，沿線路面多屬自然狀態。

古坑鄉公所也印製步道摺頁，詳細標示各步道級別、介紹、特色、景觀及登山健行要領、注意事項等基本資訊，遊客可依據個人體力、腳力選擇適合的步道。