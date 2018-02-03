〈中部〉大甲文武停車場收費後 空位變多

2018-02-03

〔記者張軒哲／台中報導〕收費前後停車場兩樣情，大甲區公所為改善市區停車問題，將舊台汽總站空地闢建成文武停車場，開放免費停車三個多月以來，附近住戶當成自家停車場，一百五十個自小客車平面停車位流動率低，迫使公所提前於一日營運收費，但本月收費後，停車場約停放三成車輛，有二成是警局與戶政所車輛。公所指出，本該使用者付費，才能改善大甲停車亂象。

免費期間 被當成自家車位

每逢假日，大甲市區停車位一位難求，地理位置極佳的大甲舊台汽總站，隨站體拆除後，大甲區公所闢建成公有停車場，去年底完工後，在過渡期間免費開放停車，卻遭民眾當成自家車位長時間停放，部分臨停車輛只好隨意停在車格外，衍生停車亂象。

公所原本預計農曆年後才營運收費，為改善亂象，提前於二月一日收費，詎料，收費之後，原本長期停放停車場的車輛都開走了，許多民眾為了省停車費，將車停放路肩，原本停滿車輛的停車場，變得空蕩蕩，多數是警局公務車與戶政所車輛。

大甲區長劉來旺說，當時正與國產署協商土地事宜，公所暫時開放免費停放，停車場幾乎整天處於客滿狀態，不少車輛一停就是好幾天沒移動，接獲許多關於停車場的投訴，原本預計農曆年後才營運收費，提前至二月一日收費，一小時收費二十元，但為了方便民眾洽公購物臨停，前二十分鐘免費。另外，月租車位將於月底抽籤決定，三月正式開放月租戶停車。