〈中部〉解決新社淹水、大坑缺水 九渠溝滯洪池動土

2018-02-03

預計今年10月完工

〔記者李忠憲／台中報導〕新社區九渠溝因豪雨來就淹水情況已持續多年，市府為此規劃九渠溝滯洪池工程，昨日動土，預計今年十月完工。除解決當地淹水及下游大坑缺水問題，更將成為新親水景點；市長林佳龍表示，滯洪池完成後，「不淹水、可引水、好親水！」一舉三得，相信新社、大坑發展將因此有更好未來。

近年氣候變遷，常出現強降雨，新社區雖擁有自豪的白冷圳，其主要排水路九渠溝卻因斷面不足，豪雨一來就宣洩不及常造成淹水，然而其下游的北屯大坑地區，在非雨季時，常因缺乏灌溉用水，農民只能自行架設水管到鄰近野溪山溝抽水應急。

市府水利局為解決問題，規劃「新社區九渠溝滯洪池工程」，昨日上午舉行動土儀式，市長林佳龍、水利局長周廷彰、市議員曾朝榮、蘇慶雲等人均出席。

將成新社新親水景點

市長林佳龍表示，市府用創意加上多方努力，提出九渠溝滯洪池工程，不僅解決新社區淹水，也解決大坑跟九渠溝中下游地段缺水，更將成為新社區嶄新親水景點。「不淹水、可引水、好親水」，一舉三得。

他也說，台中市區有柳川、綠川，旱溪有大康橋計畫，筏子溪有迎賓廊道，山城有新社九渠溝滯洪池，海線則有南勢溪，還有因應花博推動的豐原區軟埤仔溪整治、葫蘆墩圳掀蓋，台中市將成為「流域城市」，並透過花博成為水岸花都。

水利局長周廷彰說，九渠溝滯洪池可滯洪十萬噸水量，減少下游淹水面積約卅公頃，保護人口約五七五戶。非雨季時則調蓄二．五萬噸水量，提供九渠溝下游基流量，並補助大坑及新社崑山、水井等地區水源。滯洪池規劃綠帶區有大草皮活動空間，將種植緋寒櫻、烏心石等闊葉木，還有百合、金針花等兼具水土保持又美觀的植物，提供市民休閒遊憩，增添新社地區新亮點。

詹姓菇農表示，九渠溝在七二水災後，每年只要大雨渠溝就會氾濫，菇寮太空包全被沖走，損失慘重，很期待滯洪池趕快完成。