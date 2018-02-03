〈中部〉推前瞻與長照 賴揆率內閣到南投

2018-02-03

林明溱爭取減少地方配合款

〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院長賴清德昨率內閣到南投縣府讓地方了解前瞻計畫與長照2.0計畫，並與地方雙向溝通，縣府與草屯等多個公所均有提建議案，其中縣府提了十三案，縣長林明溱也希望核准的前瞻計畫，能減少地方的配合款。賴清德強調，若經費龐大的，可再以個案討論。

賴揆昨日下午率領行政院各部會首長及政務委員，到南投縣府，與縣府團隊及鄉鎮市長進行雙向溝通，林明溱稱「賴院長是首位到縣府的行政院長」，他也說前瞻基礎建設對地方是利多，地方全力支持，但希望能調降財力分級中第四級與第五級縣市政府的自籌比率，適時修改計畫經費的分配方式，協助減輕縣政府的財政壓力。

賴清德則表示，此行除了要落實蔡英文總統的前瞻基礎建設及長照2.0計畫兩項重大政策外，也是要建立中央與地方的溝通橋樑與管道，縮短中央與地方的距離，提高行政效率。

昨先由國發會進行「南投縣前瞻基礎建設計畫」簡報，以及衛福部報告「長期照顧十年計畫2.0推動情形」，而縣府秘書長洪瑞智也簡報有關南投縣目前實施長照計畫的實際狀況以及面臨的困難，並提出依空污影響層面增加空污基金補助金額…等多項需要中央協助事項的建議。

賴︰經費龐大的可個案討論

第二階段用了兩個多小時進行雙向溝通，由南投縣府和草屯等多個鄉鎮公所提建議案，其中縣府提出建議案有十三案，加上公所和立委建議案，全部有三十多案，相關部會現場都有給予回應，賴清德強調，所有案子會全部列管追蹤，盡量協助配合，經費龐大的可個案討論。

賴清德總結時也表示，針對空污問題政府已提出「空氣污染防制法」修正草案，及「空氣污染防制行動方案」，應確實執行行動方案，才能發揮效果。