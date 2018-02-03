〈中部〉涂醒哲道歉 嘉市府會覆議案爭議落幕

2018-02-03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府為今年度總預算遭刪減六．○八億元向議會提覆議案，多名議員連日來在臨時會批市長涂醒哲上月廿二日在某電視政論節目，指「少數、特定議員疑沒拿到好處而大刪預算」，引發府會關係緊張，昨天臨時會最後一天，涂醒哲在會中五度向議會道歉，多名議員建議市府記取此次經驗，辦理追加預算時審慎思考，讓風波告一段落。

昨天會後，議長蕭淑麗偕同國民黨團書記長張秀華、民進黨議員陳幸枝、台聯黨團總召蔡永泉及無黨聯盟總召張榮藏等人召開記者會表示，審查總預算採多數決，而非少數、特定議員在刪減，刪減項目多為消費性支出，如出國考察、行銷文宣等，刪減剩一千元有保留科目及獲中央補助款等預算項目，可辦理追加預算，檢視實際刪減數為四千多萬元。

議長︰盼市府加強溝通

蕭淑麗說，對市府提覆議案又撤案，引發府會風波感到遺憾，希望市府接受議員建言，加強溝通並尋求多數議員支持，讓府會和諧，市政更進步。議員張榮藏、傅大偉也強調，「議會非利益團體」、「沒利益掛勾」。

涂︰將儘速提追加預算

涂醒哲發新聞稿回應，對於市府這次提覆議案，造成部分議員的誤解及焦慮，願表達歉意；他將依多數議員的建議，要求局處反省，並做更完整的說明，儘速向議會提出追加預算，若議會同意也可先開說明會，期待能得到多數議員的支持，能儘快服務市民及展開市政建設。

涂說，上月廿九日臨時會開議首日，他因赴美參加岳母喪禮，由副市長張惠博率各局處首長與會，部分議員極力建議，若市府撤回覆議案，未來再提追加預算，可為市民爭取更多預算生機，張也順應議長要求，同意修改文字為市府主動撤案，尋求府會和諧，他雖錯愕，可以理解，也只能同意。

涂強調，提覆議案不是市府對議會的挑戰，他會虛心接受議員建議，也將努力改善府會關係，對此造成市民權益受損，也要向市民致上最大歉意。