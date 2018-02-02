〈南部〉海安路打造林蔭大道 通風塔藝術化

2018-02-02

〔記者劉婉君／台南報導〕海安路景觀改造工程於去年八月開始分段施工，中正路至民生路段工程即將完工，兩側人行步道及車道將於農曆年前開放通行，原停車區基座打通後，長八百八十公尺的林蔭大道已見雛形，矗立在地面上的十一座地下停車場通風塔也將在年後展開藝術化，未來部分通風塔及景觀路燈將會發出代表台南的聲音，透過聲光與民眾互動，成為海安藝術大道，和中正路的末廣町街區景觀藝術計畫串聯。

海安路景觀改造工程府前路至中正路段，已於去年底完工，民生路至民權路段將於農曆年後動工，預估今年暑假可全線開通，海安藝術大道景觀藝術化及中正路末廣町街區景觀藝術計畫也將於年後動工，九月將一同開幕。

未來將透過聲光與民眾互動

海安路上巨大、造型及色彩單調的通風塔，一直遭到詬病，將由藝術家依據在地文化背景及生活元素進行設計，呈現十一件通風塔景觀藝術作品及十件街道景觀藝術作品，包括古今運河、五條港、燈塔、接官亭、水仙宮、漁市場等，並首度與聲音串聯，定時發出聲響、律動、燈光及色彩變化等，至於發出的聲音將由市民票選出台南人心目中最能代表台南的聲音。

末廣町街區景觀藝術計畫則將透過廿八件街區藝術作品，將中正路打造成「藝術時尚大道」。

改造後的海安路，中央軸帶和兩側將有多達十四種、二百四十三棵樹木，營造出林蔭大道，並將從平實營區移植五棵大樹做為地標，中央軸帶寬四十公尺，各路口搭配行人專用的時相管制，讓行人可以無障礙穿越通行。

針對當地商家及居民憂心樹木竄根及機車停車格問題，都發局長莊德樑表示，每個樹穴約三公尺深，且有集水井監控排水情形，樹穴下的地下停車場頂板也有進行強化。

交通局指出，未來海安路景觀工程兩側人行道停車彎將規劃二○三席機車停車格，民族等橫交道路及海安民族路口也劃設約五百四十席機車格，總計可提供約七百四十席，較原有的六百一十三席增加。未來也研議於水仙宮市場周邊道路採時段性交通管制措施，以提供更多機車臨停空間。