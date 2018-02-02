〈南部〉一日農夫衝觀光 5年創1.3億產值

2018-02-02

投入800萬 創下16倍產值

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄一日農夫」今年邁入第六年，農業局打造農業六級產業農村，開發五十條農遊路線，打入國際旅遊市場，超過六萬觀光人潮，創造一．三億元農村經濟產值，市府五年投入八百萬元，卻創下十六倍產值。

高市農牧每年經濟產值二百三十八億元，是全國重要的蔬果產地，如芭樂、棗子、荔枝等年產量都是全國第一，市府農業局長蔡復進為提高農民收入，推動農業六級產業農村，透過一日農夫體驗，帶動農村發展。

共規劃50條農遊路線

農業局五年來從不委外辦理，由團隊親自全程參與，發掘農村獨特魅力，結合當季盛產蔬果，如蓮霧、鳳梨等，規劃四十條農遊路線、十條季節限定遊程，超過六萬人次參加，並發放問卷調查統計，九成遊客感到滿意。

農業局每推新遊程都是秒殺，揚名港、澳等國際，連外國電視台也來台採訪，更推出客製化一日農夫，如加拿大背包客群以工代宿、澳洲部落客探索農村等，近來與新加坡通路商Ulike及日本城市旅行社跨國合作，打入國際觀光旅遊市場。

尤以全國金牌農村大樹龍目社區最受矚目，大樹休閒農業區理事長謝坤淞表示，一日農夫打響國際知名度，去年四百多部遊覽車進入社區，連中國客也未減少，更帶動年輕人返鄉，過去農村人口外流，整個社區不到二千人，今年已突破二千多人，連社區鳳梨也供不應求，擴及周邊社區改種鳳梨，創造經濟產值無價。