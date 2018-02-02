〈南部〉不配合調動記曠職 國軍屏東分院護師反彈

2018-02-02

精神科調呼吸照護病房 工會協調

〔記者葉永騫／屏東報導〕空氣差、天氣變化大，造成呼吸照護病患大增，國軍高雄總醫院屏東分院未經同意，把精神科護理人員調往呼吸照護病房支援，若不配合就記曠職，引起護理人員反彈，經台灣護師醫療產業工會南下與院方協調，決定以獎勵方式來鼓勵護理師支援，不會強迫支援。

國軍高雄總醫院屏東分院最近下令精神科護理師到呼吸病房支援，如果不願配合支援者，將被記曠職，引起護理師連署抗議，質疑院方為了降低人力成本，將護理師胡亂調動。

院方表示溝通不良 將獎勵支援

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳特別南下與院方管理階層協調，護理師質疑，呼吸病患重症患者必須磨藥、灌藥、抽針劑，對於原本工作單純的精神科護理師來執行，可能危及患者安全，且有違反職業安全衛生法規的規定。

院方則說明，最近因為呼吸病患數量增加，人力吃緊才會進行調整，支援人力並不會單獨處理針劑等問題，而是與現有護理人員配合，對於未支援就記曠職，是內部溝通不良，未來將鼓勵願意支援的護理師，絕不強迫或秋後算帳。

此外，屏東基督教醫院關係企業工會日前正式成立，首任工會理事長詹智鈞醫師表示，成立工會不是要與資方對抗，是希望避免勞資關係持續失衡，讓資方能夠聽到勞方聲音，以協商解決問題。