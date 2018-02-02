〈南部〉非營利幼兒園 3年再增1100名額

2018-02-02

前瞻挹注2.5億元 鎖定6區新建

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市首創全國之先推動的私幼公立化，第一階段已於昨天上路，第二階段將於八月實施。在前瞻計畫挹注二．五億元經費下，教育局將鎖定六區新建六所非營利幼兒園，加上今、明年將成立的志開國小、大成國中非營利幼兒園，以及增班的安定直加弄幼兒園，預計三年內將再增加一千一百名非營利幼兒園的招生名額，提升南市幼兒就讀公幼或非營利或公立化幼兒園的比率。

南市近兩年增加公幼班級數，公私幼據點比例已達到四比六；不過，幼兒就讀公幼的比率卻仍僅廿五％，尤其東區、永康區更只有十％左右，前瞻計畫預計在三年內新設的六所非營利幼兒園，就鎖定比率在四成以下的新營、麻豆、佳里、安南、永康、中西區，將尋找適合的國中小學空地興建，預計總招生名額為七百七十二名。

至於東區因土地有限，將朝向公幼增班方式，提升幼兒就讀公幼的比率。

私幼公立化 首階4校通過審核

昨天開始試辦的私幼公立化，第一階段對象為偏鄉十三所私幼及四所非營利幼兒園，首波有玉井區德蕾幼兒園及學甲區慈母、七股區七農、安南區朝日四所非營利幼兒園通過審核，家長自本月開始，每月僅需支付比照公幼基準的代辦費，即全年二萬二千九百廿元。

教育局將於農曆年後展開分區說明會，第二階段預計三月受理申請，八月全市實施，預計有六千至八千名幼兒受惠，五至六百名教保人員薪資提升，於今年達到公立化比率四成的目標。