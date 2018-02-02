〈南部〉「逍遙園」紅檜木遭竊 警24小時逮到賊

2018-02-02

曾是木工 起獲5根紅檜木及安毒

〔記者黃良傑／高雄報導〕被列入歷史建築、位於高市新興區巷內的「逍遙園」，珍貴紅檜木建材驚傳遭竊，市府限期警方破案，新興分局廿四小時內宣布破案，逮獲曾經是木工的曾姓男子，搜獲五根紅檜木及安毒。

逍遙園於民國廿八年間由日本皇族所興建，戰後由政府所接收，為了讓老舊古蹟重現風華，文化局特別於去年八月間進行整修，如今修復工程尚未完竣，逍遙園內珍貴紅檜木建材驚傳遭竊，廿四小時就人贓俱獲，沒讓珍貴的古蹟建材流離失所。

警方指出，上月卅日下午三點許，中正三路派出所接獲逍遙園修復工程廠商報案，指園內紅檜木建材數目有短少，由於該園區是珍貴古蹟、更是全民的資產，新興警方不敢大意，立即成立專案小組徹夜偵辦。

經過多組警力連夜比對，鎖定毒品、竊盜前科的曾姓竊嫌（四十三歲），循線到曾嫌位於苓雅區的住處外埋伏，前晚見曾嫌外出返家之際將他逮捕。

警方清查曾嫌住處，總共起獲失竊的紅檜木建材五根、安非他命一包（○．五五公克），曾嫌供稱，由於小時候見父親在旗津從事打造木船的工作，耳濡目染下也習得木工專長，平時喜歡自己打造木製家具使用，對於木材價值的辨識度非常敏銳，並表示身為行家，他一眼就看出逍遙園工地上堆放看似斑駁的建材，一根就價值數萬元，才會心生歹念。