〈南部〉崗山之眼4日起試營運 入園免費

2018-02-02

14日正式營運開始收費

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全球知名旅遊雜誌孤獨星球推薦的高雄最佳旅遊新景點「崗山之眼」，將於四至十三日試營運，入園免費，十四日正式開幕後，將開始收費。

高市觀光局長曾姿雯昨天在試營運前，特地前往進行場勘，確保營運狀況如期。曾姿雯說，除了得到國際知名旅遊雜誌的推薦，同時也獲得去年城市工程品質金質獎的肯定，是高雄引以為傲的觀光建設。

天空廊道 全長約88公尺

曾姿雯表示，園區規劃利用原有地形與環境，配合現場地勢營造自然生態休憩園區，包含天空廊道、接駁市集區、碉堡遊憩區及音樂花園等，並用無障礙坡道串連。

園區最大亮點就是以提琴頭為設計概念打造的天空廊道，全長約八十八公尺，寬度約兩公尺，採用偏心懸吊式吊索設計，主塔柱高度約四十一公尺，以廿四條吊索支撐高度約八層樓高的天空廊道，廊道上可俯瞰整個阿公店水庫、遠眺中央山脈主稜的北大武山、台灣海峽及市區的八五大樓等，視野相當遼闊。

為因應來園參觀的遊客及車潮，目前崗山之眼周邊規劃阿公店水庫管理中心、大莊公園、阿公店森林公園、菜寮路等四處停車場，約可提供三百卅個小客車位及一百五十格機車位。

另考量通往園區的山區道路路幅不大、山路蜿蜒、會車不易及遊覽車無法進入等現況，所以在阿公店水庫管理中心及大莊公園等左右二向，規劃中型巴士及共乘計程車兩種方式接駁遊客往返捷運站、各停車場及園區，崗山之眼入口意象區將管制遊客車輛進入園區，以維持交通順暢及良好遊憩品質。

每梯次人數150人 參觀30分鐘

天空廊道營運時間為平日上午九點至下午五點，假日延長至下午六點，每梯次開放參觀人數一百五十人（網站購票預約一百廿人、現場購票卅人）平日十八梯次，假日二十梯次，每梯次參觀時間卅分鐘。

四日起試營運期間，天空廊道網站訂票及現場購票均免費入園；接駁車單程全票廿五元、半票十三元。

十四日起正式營運配合開幕行銷活動，門票全票原價八十元優惠價六十元、半票原價五十元優惠價卅元，團體票為優惠價廿人以上八折、一百人以上六折。