〈台北都會〉迪化街週日徒步區 最快農曆年後上路

2018-02-02

南京西路至民生西路口 將常態化

〔記者鍾泓良／台北報導〕迪化街去年九月至十二月試辦行人徒步區，商圈反應良好，向市府提出「台北市迪化街徒步區計畫書」，希望在每週日十時至十七時，從南京西路至民生西路口，也就是迪化街一段可劃設常態性徒步區，都市設計審議會（簡稱都審會）昨審議通過，最快農曆年後可實施。但仍有部分商家認為，要將原本停店門口車輛配合徒步區移開很不方便，強烈反彈；對此，都審會則要求促進會針對店家停車問題提出漸進式改善方案。

台北迪化商圈發展促進會總幹事黃聖翔說，去年試辦徒步區時，範圍包括迪化街「中街」及「南街」，也就是南京西路口至歸綏街口，經過討論後，中街無意願被納入，因此這次提案只有南街，也就是南京西路至民生西路口，預計最快農曆年後才會上路。

黃聖翔表示，南街對徒步區支持度高，但仍有部分店家反映，劃設徒步區後門口車輛就要找其他地點停，不僅多繳停車費，移車也很麻煩，因此反對。當委員提問，每年年貨大街時也不能停車，為何店家未反彈；黃聖翔解釋，因為年貨大街期間是租給其他人搭棚子，有租金收益。

都審委員都認為徒步區可行，至於交通問題，委員們也拋出增加腳踏車停車格等意見，最後都審會主席、都發局副局長王玉芬下結論，全案修正通過。至於少數店家不願配合，則請商圈促進會跟店家溝通協調，提出漸進式改善方案。