〈台北都會〉申請近8千件 健康公宅中籤率6％

2018-02-02

〔記者鍾泓良／台北報導〕郝市府所規劃、發包的松山區健康公共住宅一月開放招租，租金從一萬四○○元至兩萬七二○○元，入住還可再領三千元至一萬一三○○元的租金補貼，最便宜六一一○元就可入住十三坪的公宅。昨為健康公宅申請截止日，截至昨天下午六時，都發局已經收到七八○六件申請書，公宅中籤率為六．○四％，為台北市出租公宅以來，中籤率最低、最搶手的公宅。

健康公宅位於健康路三○七號，距離捷運松山線三民站約三百公尺，周邊學校包括西松高中、西松國小及健康國小，並鄰近南京商圈及環境優質的民生社區。全區提供公共住宅五○七戶，房型分為三六○戶的一房型，面積分別為十三坪、十七坪；一○○戶的二房型，面積分別為廿三坪、廿八坪；四十七戶的三房型，面積分別為卅一坪、卅四坪。

因為有卅五戶已經先提供給青年創新回饋戶，所以只有四七二戶開放招租。截至昨天下午六時，都發局收到七八○六件申請書，公宅中籤率僅六．○四％。而分析各房型中籤率，單房型收到四七○一件申請，中籤率為七．三八％；二房型收到二一二○件申請，中籤率為三．九六％；三房型收到九八五件申請，中籤率為四．一六％；都發局表示，這幾天還會收到郵寄申請書，中籤率只會更低。

住宅服務科長邱婉清表示，這次健康公宅為台北市公宅招租以來最搶手，不僅中籤率最低，收件申請書也創新高，比前年興隆公宅收到的三千多件申請書還高。

為何這次吸引力高，邱婉清分析，主因是區位良好，且是首個推動租金分級制度的公宅，因此許多人都覺得負擔得起。另外，這次也是北市招租戶數最多的公宅，「許多人看到戶數多，就覺得更有機會選中、更願意申請」。