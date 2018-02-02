〈台北都會〉鮑魚、干貝量減 迪化街拚買氣凍漲

2018-02-02

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕年關倒數十五天，北市迪化街昨掛起大紅布條，沿街點亮大紅燈籠更象徵年貨大街活動開跑，今年鮑魚、干貝等年貨雖然產量減、導致成本上升，但為促進年節買氣，迪化店家協調後全凍漲。

正新中藥行商家、台北迪化商圈榮譽理事長吳榮河表示，近年受氣候暖化影響，供貨量減導致成本提升，不過店家均咬牙凍漲，大顆鮑魚每顆維持四千二百元，海參也維持每斤一千八百元至三千二百元區間，與去年價格相當。

台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋說明，今年魷魚、干貝、烏魚子等漁獲量較少，價格相對上漲，但經過與商家協調後，由店家吸收部分成本，回饋給消費者，因此迪化街較商圈外店家漲幅小，民眾可以買到具保障的優質產品。

徐慶棋笑說，許多民眾過年必備的烏魚子，一般店家已漲了兩、三成，年貨大街店家的漲幅則控制在一成左右。

花生、魷魚絲小漲 開心果、瓜子持平

至於花生、魷魚絲等價格今年小漲，開心果、瓜子等零嘴，價格與往年相較應該是持平。迪化街攤商說明，由於今年魷魚價格較去年提升，魷魚絲連帶也喊漲，從一斤五五○元漲到六五○元；黑金剛花生，則從一斤一六○元漲價到一八○元。

年菜不可少的香菇，今年則漲三成，迪化街商家「香菇大王」老闆馮麗珠表示，今年香菇產量減少約三成，價格也上漲約三成。

年貨大街邁入第廿三年，昨為活動首日，上午天空飄細雨人潮相對冷清，叫賣工讀生也較往年少；但傍晚雨停後，街區人潮漸漸回籠，開始湧入甫下班的上班族與學生。

雖然如此，就有迪化街攤商笑說，今年天冷人潮雖較以往少，但人越少、顧客有時間駐足購買，業績反而提升；至於今年買氣如何？則要看週末人潮才能評估。

北市府消保官室及衛生局等昨率隊稽查食安及公安。衛生局表示，今年除要求店家在散裝食品應標示品名，還新增加註補貨日期，讓民眾了解食材的上架鮮度。此外，年貨大街即日起至十四日開賣期間，北市府也會派員天天稽查。