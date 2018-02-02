〈台北都會〉《迎戰年節》4大批發市場 2/12、除夕不休市

2018-02-02

〔記者蕭婷方／台北報導〕年節腳步接近，年貨及送禮的商品採購潮也開始熱絡，台北市四大批發市場相繼推出活動促進買氣。台北農產、漁產公司、畜產與台北花市四大公司近來均延長交易時間，備戰年節需求量，二月十二日逢週一也不休市，除夕當日也會開門迎客，民眾最遲可趕在除夕當日置辦年貨。

花市將連續營業110小時

農曆春節腳步接近，迎新送舊，花卉是許多民眾居家布置的必備品，台北花市即日起延長營業時間，Ｂ館盆花區原中午十二點就打烊，現至下午三點才收攤，二月十一日起至十四日則廿四小時營業；十五日除夕當天，則會營業到下午三點，連續營業一一○小時。年後於正月初六開工，營業時間恢復為凌晨四時至中午十二時。

「農的傳人」展售中心 提前開張

台北農產公司「農的傳人」農特產品展售中心，原營業時間從上午八時至晚上十時，二月十二至二月十四日均提早開門，早上七點就開門迎客，一路到晚上九點才關門；除夕當天也會營業至中午十二點，供民眾購買年節禮盒與團圓餐菜。

漁產部分，萬大路魚市為因應年節需求量增，從二月十日起提早一小時開始拍賣，十二日逢週一也不休市，一路到除夕均營業，穩定供應雙北需求。畜產公司也是十二日不休市，除夕也有開市，只休初一至初五，初六開工。

至於環南、南門批發市場、榮濱等年貨市場商圈，除夕當天上午也不休息迎客。