〈台北都會〉超進度 土城醫院拚明年底營運

2018-02-02

一○五八床全市最多床

〔記者邱書昱／新北報導〕施工中的新北市立土城醫院，是全台第三座BOT經營的醫院，將由長庚醫療體系經營，市長朱立倫昨天視察工程進度，他表示進度超前，可能比預期時間提早完工、營運，總床數達一○五八床，將是新北市最多床數的綜合醫院，醫院周邊將打造成綠地設施，成為社區生活圈。

總投資額達六十七億元的土城醫院，將規劃地下三層、地上十五層，總樓地板面積約四萬二千坪的區域級醫院，按原計畫將於一○九年七月營運，目前工程進度約廿四％，比預期超前，市府希望提早到一○八年底營運。

衛生局指出，市立土城醫院是綜合型醫院，將有卅九個看診科別，未來營運後，低收入、身心障礙、七十歲以上免收掛號費，身心障礙者由醫院承擔醫療部分負擔費用，至於部分負擔費用及一般民眾看診費用，仍待討論。

朱立倫說，從醫院的籌設計畫到都市計畫變更、公墓遷移與用地取得等，施工過程中又遇到斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移及水土保持等，最後與長庚醫療體系完成簽約動工，這是繼雙和醫院、台南市立安南醫院之後，第三座BOT經營的醫院。

服務62萬居民醫療需求

環保局表示，土城醫院位於捷運土城線海山站與土城站間，交通便捷，預計可服務土城、樹林、三峽、鶯歌共六十二萬鄰近地區居民醫療需求，醫院將提供免費接駁公車往返捷運土城站、永寧站。