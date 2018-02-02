〈台北都會〉減少「犁田」風險 標線抗滑將升級

2018-02-02

抗滑係數 將相當於一般路面

〔記者黃建豪／台北報導〕道路標線被稱為「隱形殺手」，發生多起機車騎士在標線上摔車，提出國賠的案例，台北市交通管制工程處今年決定將市區道路標線的抗滑係數，全面由現行的45BPN以上（British Pendulum Number英式擺錘摩擦係數），提高為比照日本等級的65BPN以上，抗滑係數相當於一般路面。

現行道路標線材質為熱拌樹脂，為了有反光效果摻入玻璃珠，防滑係數僅45BPN以上，符合交通部二○○九年修訂的標準，但機車騎士自摔事件層出不窮，北市曾發生一名婦人在仁愛國小旁，疑因標線太滑摔車，導致多處骨折，但國賠無法通過。交通警察大隊也說，雖會統計自摔件數，但標線抗滑係數均符合標準，研判肇事原因時，不會認為缺失是標線問題，因此沒有特別記錄。

為此，市區道路標線的防滑係數，將比照麥帥橋、民權大橋，全面由45BPN以上提高到65BPN以上。交工處說明，提高到65BPN以上的標線，會加入骨材等較硬材質，增加標線上的凸點與硬度，提升摩擦力。

新工處養護工程隊長張泰昌指出，一般人行道石質鋪面標準就是65BPN以上。交工處科長葉志宏說明，一般瀝青路面也約是65BPN，將配合道路工程更新，一般標線使用年限約二到三年，因此估計標線全面更新約為三年左右；以去年標案決標價格來看，抗滑係數45BPN以上的標線一平方公尺約需一九七元，65BPN以上一平方公尺則要約六八七元，價格貴上約三．五倍。

標線逐步減量 斑馬線拉大間隔

交工處也說，為減少機車打滑的風險，目前已逐步進行標線減量，以斑馬線為例，法律規定黑色部分要留四十至八十公分，現在會直接拉成最大間隔的八十公分，而巷弄內的慢行標誌，也會直接改成速限三十公里，將標線面積縮小。