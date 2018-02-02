〈台北都會〉停車欠款即時系統 上路2天拖吊2大戶

2018-02-02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停管處指出，目前台北市只要停車欠費超過三百元就會將案件移送行政執行署，針對欠款超過一萬元的車主，北市仍有一一○○戶，則已被列為黑名單，自一月卅一日起已上線「停車欠費戶等車輛即時停車資訊通知系統」，一旦車輛停在路外停車格或公有停車場，就能上傳車牌資料及資料比對，可立即發現停車欠費、罰單欠費、註銷號牌及失竊車輛黑名單，一旦欠款大戶被查獲，就會立即派人將車拖吊，新系統上路兩天就抓到兩欠款大戶。

黑名單逾千戶 收費員回傳資料比對揪出

停管處指出，新系統上線後，車輛只要停放於台北市的路邊收費停車格位（約五萬格），收費員在開出停車繳費單後，就會回傳車牌資料與停車資訊系統進行比對，一旦發現停車或罰單欠費（逾一萬元）、註銷號牌及失竊車輛的黑名單車輛，就會立即發送簡訊通知相關機關，派人將車輛查扣及拖吊移置。

停管處管理科長謝君毅說明，當收費員開出收費單後，還會回傳車牌資料，約五分鐘就能完成系統比對，若是停車欠費、罰單欠費車輛，會由行政執行分署派人處理，如欠款超過萬元將當場拖吊；若是註銷號牌及失竊車輛車輛，則由警察局的交通警察大隊立即到現場拖吊移置。

謝君毅也說，系統前天啟用後，就在南港區忠孝東路七段，抓到一輛欠繳一萬元停車費的車主，當場拖吊；交通警察大隊也在中山區、內湖區分別拖吊兩輛註銷號牌車輛，昨又在大佳河濱公園拖吊一輛欠停車費一萬餘元的賓士，車主必須繳清費用後，才能領回車輛使用，否則車輛將遭到拍賣。