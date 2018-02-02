〈北部〉103歲獨居奶奶好客 包百顆餃獻寶

2018-02-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農曆年快到了，十七年來都是一個人自己孤零零過年，祖籍江蘇的一○三歲奶奶時常鳳住在光復鄉香草場部落，擅長包水餃製作麵食的她，一聽到社工要到家裡包餃子圍爐，開心到半夜睡不著、爬起來包了一百多顆餃子，「希望大家都能吃飽飽」！

十七年前生病臥床的丈夫過世後，時奶奶膝下無子女，長期獨居矮房子內，農曆年快到了，老奶奶思念家鄉和親人的方式，就是自己做麵食包餃子；附近另一位獨居的八十八歲張玉英奶奶，也沒有家人照顧，有輕微失智，二人都是華山基金會的關懷長輩，平時二位奶奶會相互照顧。時奶奶說，玉英家的電視壞了，最近每天都來家裡一起看電視，比較不孤單。

華山基金會花蓮站站長林敏說，老奶奶身體健康，只是有高血壓及心臟病，先前也曾突然發作倒在家裡，幸好及早發現送醫。她說，老奶奶一個人生活不免寂寞，過年前為了讓奶奶家「熱鬧一下」，十多位社工及放寒假的小志工，昨天早上到時奶奶家「上包水餃課」順便過年圍爐，沒想到社工們送上愛心卡片及祝福時，發現桌上已有一大盤包好的餃子。

奶奶不好意思笑說「半夜二點半醒了，就睡不著啦」！起床和麵、包了一百多顆餃子，讓大家都很過意不去。時奶奶說，聽到大家要來學包餃子很高興，「家裡從來沒有這麼熱鬧過，高興呀！」

在社工及放寒假的社區小志工陪伴下，大家又一起包了二百多個餃子，中國北方人過年吃水餃有在餃子包硬幣的習俗，奶奶則準備「辣椒水餃」取代硬幣水餃。當熱騰騰的水餃上桌，看到大家吃得高興，奶奶臉上也露出笑容。奶奶說，最怕有一天不能自己煮飯了，身體健康最重要。