〈北部〉手做撲滿存半年 20餘長者歡喜捐

2018-02-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮長安社區發展協會，去年七月在社區自主發起募款，由社區長輩製作存錢撲滿，將平時省吃儉用的零用錢，一點一點投進撲滿，昨把匯集半年的零用錢捐給蘇澳鎮公所，總計十九個撲滿總金額超過一萬一千元，全數捐給公所「仁愛基金專戶」，用在蘇澳弱勢民眾身上。

上課學做存錢筒 阿嬤提議存撲滿

長安社區發展協會理事長陳莉莉說，當地社區關懷據點去年七月開課，由老師指導長者用紙筒製作存錢筒，後來幾名阿嬤認為存錢筒不用可惜，提議將平常購物找零的銅板，存入撲滿，啟動這項存錢計畫。

廿多位七旬以上爺奶加入，他們沒有工作收入，為了儲滿撲滿，每天省下零用錢投入銅板，大家省吃儉用聚沙成塔，撲滿中有百元鈔票，也有銅板，歷經半年累積，陳莉莉昨帶著幾位爺奶捐給蘇澳鎮公所。

為家鄉做點善事 1.1萬捐蘇澳鎮公所

「這是我們的一點心意！」參與存錢計畫的阿嬤邱洪月里說，他們老人家沒有收入，每天慢慢存錢，終於將存錢筒集滿，完成當初上課時立下的目標，聯手為家鄉做點善事。

「民間力量無窮！」蘇澳鎮長陳金麟表示，撲滿內的零錢雖非巨額款項，每一枚銅板都是老人家的愛心，鎮公所會妥善運用，轉交給需要幫助的弱勢族群，傳達社會暖流。

另外，蘇澳鎮公所昨也透過物資轉運站，將農委會農糧署、瓏山林企業、力富得公司等單位捐贈的白米、救助金，轉贈給鎮內低收入戶，每戶三包白米、救助金一千六百元及一份物資，幫助弱勢族群過個好年。