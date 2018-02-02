〈北部〉寒流亂花期 三灣梨農憂減產

2018-02-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕冷氣團接連來襲，苗栗縣三灣鄉的高接梨疑受寒害影響，由於正逢梨樹開花期，近日的低溫及雨水導致花期延遲或掉落，導致許多農民於去年十二月嫁接的果樹都泡湯，必須重新嫁接，但又擔心若持續寒流下雨，恐影響著果，衝擊未來產量，目前果農將先改以四○二九品種嫁接，三灣鄉農會也呼籲農民套袋禦寒，避免心血泡湯。

花期遇低溫、雨水 致延遲開或掉落

三灣鄉高接梨品質佳，去年產量達五十四萬公斤，近年更推出果樹認養計畫，讓顧客可以直接參與果樹成長到採摘的過程，產銷成果豐碩，三灣鄉農會第二產銷班更連兩年獲選全國十大傑出產銷班，三灣梨也逐漸成為地方代表性作物。

目前損失近半 恐衝擊7、8月產季

但高接梨去年底陸續開始嫁接時，接連遭遇寒害及大雨，使得許多梨花延遲生長或直接凍傷打落，損失近半數，果農們又於月初陸續重新嫁接，但近日寒流來襲，恐又再次影響梨樹開花生長，農民憂未來產期恐因此延後，衝擊每年七、八月的產銷期。

而接連寒流降雨，連帶使梨花授粉情況不良，恐影響著果率。三灣鄉農會則建議農民套袋包覆花株禦寒，但有農民認為該作法需要大量人力，將大幅提高成本，且萬一工法不當恐毀損梨花，恐造成反效果。

為讓更多人認識三灣梨，並參與果樹認養計畫，鄉農會第二產銷班與果樹認養計畫團隊將在三日於三灣梨園舉辦梨花季藝文活動，搭配內灣村的焢窯及後生添手團團隊邀請劇團到村內表演，同時還會在梨園內擺茶席，邀請民眾欣賞客家歌手米莎的演唱。