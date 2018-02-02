〈北部〉內灣戲院將整修 至少歇業8個月

2018-02-02

〔記者廖雪茹／橫山報導〕新竹縣橫山鄉內灣戲院，因木樑結構蟲蛀嚴重，即將整修內部，懷舊餐廳預計營業至本月廿八日；地方關切內灣戲院的未來發展，期待明年能以嶄新面貌迎客，再次掀起觀光熱潮。

木樑結構蟲蛀嚴重 28日歇業

縣府文化局表示，經調查研究，內灣戲院屬於具備文化資產價值的日式建築物，雖未列歷史建築或古蹟，但為內灣的重要地標之一，文化局持續關心及訪視。未來希望依程序賦予文化資產身分，以保全建物的建築風格、地景，做為文化公共財。

地主：安全考量 決定修繕

黃姓地主表示，內灣戲院為木造結構，十五年來斥資總計約兩千萬元，多次依原貌辦理局部修繕，最近也才整理好外觀；但因部分木材遭蟲蛀已腐朽，必須搭鷹架拆開檢視，基於安全考量，決定在租約到期之際，於農曆年後淡季，先收回戲院以利施工，但施工期間不影響戲院外觀，遊客仍可拍照。

擁有六十七年歷史的內灣戲院，原荒廢一段時間，十五年前地主大翻修後，租給客家人文菜館經營，利用戲院建築特色，展示古早童玩、老電影海報和投影設備，打出用餐免費欣賞老電影的主題，營造懷舊氛圍。

餐廳業者鄭慶成說，戲院屋頂大樑等處蟲蛀嚴重，房東決定大整修，連同周邊房舍一併委託建築師整體規劃，員工們雖依依不捨，但不得不先歇業；工期預定八個月至一年，期待屆時再與地主商談合作方案。

黃姓地主說，將在能力範圍內自費修繕保存，未來地方若有藝文活動，很樂於配合。

內灣形象商圈發展協會表示，內灣早年因煤礦與伐木業，成為繁榮的交通轉運中心，除茶室、酒樓與旅館，民國四十年由主人楊盛泉籌建啟用的內灣戲院，也提供工人娛樂活動，是一座深具歷史意義的日式木造建築物。產業落沒後，戲院一度荒廢，曾有「青青河畔草」等十多部電影劇組來此拍戲。