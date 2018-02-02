〈北部〉職場問題 連2年高居諮詢第3名

2018-02-02

〔記者陳昀／桃園報導〕職場霸凌惹人煩惱！市府衛生局分析「衛生局廿四小時協談諮詢專線」與生命線1995，發現去年一萬兩千通的來電，職場問題達十一．五九％，比率已連續二年高居第三名；生命線協會主任張翠華分析說，近來職場霸凌越來越多，不少人因不被主管肯定、受不合理對待又不敢反抗，無處傾吐而打諮詢電話求助。

張翠華表示，來電傾訴的職場問題，很少是因為工作做不好，反倒是人際關係最為人所苦惱，很多人因為努力得不到上司肯定、想放假不被允許，甚至是被上司看不順眼，進而引來同事排擠、霸凌等狀況都很頻繁。

她說，許多人都害怕反抗後會被上司「修理」，而選擇默默隱忍，但過度忍耐卻反而讓心裡的鬱悶無處抒發，心理狀態因此越來越糟糕；她建議說，遇到不合理對待時，除了循正當管道紓解心理壓力，還是要勇敢面對問題，可投訴公司或勞動主管機關的申訴管道，或適時離開不健康的工作環境也不是壞事。

衛生局心理健康科科長陳小燕指出，近三年來「來電諮詢原因」都是以精神疾病為主、家庭問題次之，而職場問題也逐年攀升，從二○一五年第六名的六．八三％，攀升至前年十一．二七％、去年十一．五九％，連兩年高居第三，且對象以三十歲到六十歲間的青壯年為主。

她分析說，青壯年者多數肩負家庭經濟壓力，可能在職場遭遇不合理對待，又因為家庭關係不和睦而無人關懷，因此選擇撥打電話諮詢，呼籲大家要適時紓解壓力。

陳小燕也提醒民眾，若有情緒困擾或心情低落時，可撥打生命線：1995（要救救我）、衛生局廿四小時安心專線：0800-788-995（請幫幫、救救我）尋求協助，也可至桃園市社區心理衛生中心網站預約免費心理諮詢服務。