〈北部〉復興山區恐下雪 週末擬啟動交管

2018-02-02

若路面結冰 車輛未裝雪鏈禁行

〔記者李容萍／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局持續發佈低溫特報，復興區後山地區昨天清晨低溫達到四度，四至六日預報低溫更將下探零下三度，拉拉山地區恐會下雪，公路總局第一區養護工程處復興工務段預估北橫公路四十七公里（下巴陵）至六十公里（西村）段路面可能會於三日夜間至四日清晨結冰，一旦路面結冰將啟動交管，想上山賞雪的車輛一律須加裝雪鏈才放行。

二年前，霸王級寒流橫掃台灣，北部平地降下冰霰，全台高海拔地區都傳出降雪，拉拉山當時也降大雪，積雪厚度逾廿公分，打破卅年紀錄，當時的大雪吸引大批民眾上山賞雪，北橫公路四十七公里至六十公里因路面積雪超過十五公分，一度全線封閉，造成四四三名遊客滯留山區，無法下山。

北橫四處將設宣導告示牌面

因應入冬以來最強寒流來襲，復興工務段將於北橫公路十二公里（三民）、廿二．八公里（羅浮）、四十七．一（下巴陵）、六十．七公里（西村）設立宣導告示牌面，後續將視路面是否結冰，執行下巴陵至西村間交通管制。

復興工務段長郭金讓表示，一旦進行交通管制，保全人員會在三民及羅浮攔停車輛，勸導並告知遊客前方管制措施，另於下巴陵及西村設置拉門，未加掛雪鏈車輛禁止進入；公路總局也籲請用路人，雪季期間山區路況難以掌握，如非必要切勿進入山區道路，並隨時注意公路總局所提供最新交通管制、防災資訊。

因應可能下雪或路面結冰，消防局復興及巴陵分隊昨天已為各式救災救護車輛安裝雪鏈，消防水箱車也添加水箱防凍劑，防止救災車輛因酷寒而無法出動。

市警局交通大隊也提醒民眾做好禦寒工作，騎車或開車民眾，因風速影響，體感溫度會比實際氣溫低，騎士可穿戴防風衣褲、手套、厚雨衣、全罩安全帽，開車族可開暖氣保暖；且天寒之際，民眾若習慣食用含酒精湯品暖身，切勿酒後開車，以免害人害己。