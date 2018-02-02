〈北部〉太魯閣山櫻花開 美到月底

2018-02-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台八線中橫公路自天祥起一路到關原沿線，約有逾三千棵山櫻花及八重櫻，由公路總局植栽、養護多年，目前桃紅色的山櫻花綻放，花期約至二月底，民眾可利用春節上山賞櫻。

天祥起至關原 3千多棵陸續綻放

每年冬天到農曆春節前夕，正是櫻花綻放季節，台八線中橫公路鄰近太魯閣、天祥、西寶、洛韶、慈恩至關原等路段，沿線種植約三千多棵山櫻花及八重櫻，由公路總局太魯閣工務段照顧多年，最近桃紅色的山櫻花開滿公路兩旁，吸引許多遊客賞花。

太魯閣工務段段長張宇博說，山櫻花及八重櫻為薔薇科，八重櫻別名「重瓣山櫻花」，依海拔高度開花時間略有差異，通常每年一至二月份，中橫沿途的山櫻花陸續綻放，為寒冬清冷的公路增添繽紛色彩，也成為遊客駐足休憩的景點。

上山賞櫻兼賞梅 避寒鳥山區現蹤

另外，太魯閣國家公園天祥至文山溫泉一帶，沿途也有逾百株梅樹，隨著寒流來襲、氣溫驟降，梅花陸續綻放，但花期僅能維持二至三週，建議民眾盡早上山賞梅，把握冬季時節，欣賞眼前美不勝收的冬季限定款景致。

不少候鳥及自中高海拔降遷避寒的鳥類，目前也悄悄在太魯閣山區現蹤，冠羽畫眉、紅頭山雀等，陸續穿梭梅花、櫻花間，民眾上山不只能欣賞到櫻花、梅花，還可一睹留鳥、降遷鳥及候鳥同時相聚的難得畫面。

藍、紅及綠3線 17日起免費遊園專車

太魯閣國家公園管理處表示，今年二月十七至十九日將辦理免費遊園專車，提供旅客搭乘，每天上午七時至下午二時卅分，以新城（太魯閣）站為轉運站，共分藍、紅及綠等三條路線，分別接駁民眾上下山，盼能減輕公路負擔；管制期間，太魯閣口至天祥路段禁止一般車輛通行，甲、乙類大客車（遊覽車）採總量管制，管制區內已預訂飯店住宿者，憑飯店住宿單可於中午十二時後驗證放行。