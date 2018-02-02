〈北部〉憂天然氣站衝擊藻礁 搶救聯盟促列文資

2018-02-02

市府：中央已著手進行調查

〔記者陳昀／桃園報導〕「說好的保護藻礁呢？」中油公司計畫在觀音區觀塘工業區附近設立第三天然氣接收站，「搶救大潭藻礁行動聯盟」擔心衝擊藻礁生態，昨天號召一百多人到市府前抗議，要求市府應立即依文化資產保存法，啟動「暫訂自然地景審議」反制開發；市府農業局回應說，中央已著手進行調查，且地方政府並非主管機關。

小朋友要送信給市長被阻攔

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，桃園藻礁遍布廿七公里海岸線，「觀新藻礁野生動物保護區」卻只有四．三公里，他痛陳市長鄭文燦選前高喊：「保育藻礁、永不妥協！」如今卻坐視不管。

抗議過程中，多名小朋友想進入市府送自繪圖畫與信件給市長、卻被大批警力阻攔，不禁潸然淚下，僵持許久後，市長辦公室主任陳坤榮出面允諾近期可安排時間與市長會面，才結束兩個多小時的抗議。

荒野保護協會義務律師陳憲政表示，除了文資法、野生動物保育法，還有海岸管理法、濕地保育法等可保護藻礁，不能接受市府與中央互踢皮球，漠視環境被破壞。

市府農業局林務科長劉秀卿表示，第三天然氣接收站開發案已進入中央環評程序，環評委員已於一月廿三日要求中油必須在四月前，針對專家建議提出改善方案後再審，此案因關乎國家經濟發展及能源轉型的重要政策，任何正反意見都可納入既有程序討論，市府也會尊重決策。

她說，市府也已將委託中央大學調查的「桃園地區海岸礁體分布」調查報告提供給開發單位及中央環保署、農委會參考，由於各單位的調查結果不一，農委會今年三月另會啟動為期一年的「大潭藻礁海岸生態之科學調查研究」，將作為是否開發的考量依據；此外，藻礁海岸從北海岸三芝至石門一帶延伸至桃園、新竹跨越多個縣市，加上文資法規定並非特指地方政府，因此也建請農委會統一考量，才能有一致性的保育政策。