〈中部〉台中天津路年貨大街 明天開賣

2018-02-02

一中商圈年貨大街 9日登場

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕有「台中五分埔」之稱的天津路，將在三日至十五日封街舉辦年貨大街，消費滿三百元可兌換摸彩券，最大獎為重機一部，民眾捐發票還能換購衣券。一中商圈年貨大街則在九日登場，持續至廿五日，在會員店家消費滿一百元，即可參加抽獎，最大獎為五萬元購物券。

天津路年貨大街除了原本天津路兩側店家外，將封街設置二百多個攤位，包含年節百貨、南北雜貨、美食與寢具特賣等。活動期間，民眾在會員店家消費滿三百元，可兌換摸彩券一張，獎項包括三百西西重機、iPhone X，還要送出總價十六萬八千元的購衣券，共一百七十個獎項。

為迎接狗年，天津商圈管委會舉辦「捐發票支持導盲犬」公益活動，並準備廿萬元商圈購衣券，民眾持一、二月發票十張，三日上午十時及四日下午二時前往舞台區，可換取購衣券一百元，發票將捐給台灣導盲犬協會。

配合年貨大街，天津路二段從中清路一段至梅川西路四段將封閉（青島路口、山西路口、文昌東一街口及文昌東二街口除外），兩側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範圍全面禁止汽、機車通行。第二分局提醒用路人提前改道，並呼籲民眾多搭乘大眾交通工具，逛街也要小心財物安全。

一中年貨大街鎖定年輕人，檔期長達十七天，跨越西洋情人節、春節，九日開幕當天下午將在水利大樓前廣場發放八百八十八個紅包；另外，活動期間於會員店家消費滿一百元，即可獲得一張摸彩券，獎項包含五萬元的一中商圈購物券、MacBook Air、 RIMOWA行李箱等。