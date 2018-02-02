〈中部〉台中精武圖書館 社會創新實驗基地進駐

2018-02-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前身是台灣省立圖書館的台中市立圖書館「精武圖書館」，經一年餘整修，重新啟用，除原圖書館功能外，更引進社會創新實驗基地，鼓勵年輕世代創新發想，啟動多元服務功能。

位於台中公園旁的精武圖書館前身是省立台中圖書館，民國六十一年興建，之後升格為國立台中圖書館，再到國中圖遷館更名為國立公共資訊圖書館後，一度以國資圖精武分館延續服務。

台中市政府一○四年十月與國資圖簽訂合作營運計畫接管，更自編七千七百五十三萬元經費改建，以台中市立圖書館「精武圖書館」為新定位。

台中市文化局指出，除圖書館既有功能外，精武圖書館一樓也設有地方稅務局民權分局服務台，更將五至七樓設置台中社會創新實驗基地，提供非營利組織、社會企業及青年創業相關諮詢與服務，設有獨立及共同工作空間，提供團隊進駐、交流與合作，另有業師輔導及多元課程與活動等。

精武圖書館昨日以多元功能重啟服務能量，市長林佳龍指出，精武圖書館是市府推動舊城新生計畫的一部分，除是圖書館外，更是市府社會培力工程的首部曲，引進設置台中社會創新實驗基地。

行政院政務委員唐鳳表示，因他從小自學，待在圖書館的時間比教室多，樂見圖書館與社會創新基地結合，盼有更多人站出來，一起凝聚社會各界力量，解決社會問題。