〈中部〉中市失業率3.7% 蟬聯六都最低

2018-02-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府主計處昨公布，台中市去年平均失業人數為五萬人，不僅較前年減少二千人，平均失業率三．七％，更較全台平均失業率低，連二年為六都最低。其中，十五至廿四歲失業率十一．四％最高；國中及以下教育程度失業率則上升。

年輕族群佔最多 低學歷者增加

主計處表示，台中市去年平均失業率為三．七％，較前年三．八％下降，連二年均為六都最低。其他直轄市平均失業率，桃園市三．九％，新北市、台北市、台南市和高雄市皆為三．八％。

按教育程度別觀察，國中及以下程度者平均失業率三．二％，高中（職）程度者為三．四％，大專及以上程度者四．○％；與前年相較，大專及以上程度者失業率下降○．六％最多，高中（職）程度者下降○．一％，國中及以下程度者則上升一．三％。

另按年齡別觀察，十五至廿四歲失業率十一．四％最高，廿五至廿九歲六．二％次之；若與前年相較，則以廿五至廿九歲降幅○．八％最大，六十至六十四歲增幅一．三％最高。

這個月正要轉職的陳先生說，台中市的失業率又降低，當然是美事一樁。但平均薪資的提升，似乎仍不見起色，想要三萬元以上的工作，沒有加班費補貼幾乎不可能，希望市府也能在縮短工時、提高薪資這兩方面更用點心。

小市民︰大環境不好 不敢換工作

工作超過十年的余小姐表示，面對大環境的不景氣，失業率低，除代表工作機會多以外，恐怕是因為大家更「不敢」換工作。尤其超過卅五歲轉職，就業市場接受度普遍不高。希望市府也能針對有實務經驗的求職者，投入更多資源，打造友善就業環境。

民眾陳先生表示，縣市合併後，區域發展與變遷快速，市中心的外溢效果，使得原縣區商店、連鎖店如雨後春筍般開展，工作機會也逐漸增加，倘若今年花博園區、三井outlet開始營運，商機與就業機會將會更多，令人非常期待。

對於年輕人失業率明顯下降，民眾梁小姐認為，雖然整體失業率下降，但是中老年與低學歷族群失業情形逐漸增加，政府應該注意這個現象並提出解決方案，不要讓社會老化的恐懼提早來臨。