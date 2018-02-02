〈中部〉彰化黑米釀造黑米酒 大賣場買得到

2018-02-02

大葉大學技轉量產

〔記者顏宏駿／彰化報導〕這真的是米酒嗎？大葉大學生物產業科技學系與業者產學合作，選用彰化在地的優質黑米當原料，釀造成養生料理米酒，目前已獲得SBIR計畫（小型企業創新研發計畫）補助，開始量產黑米酒，並已鋪貨到大賣場，讓民眾可以買到手。

大葉大學生物產業科技學系教授柯文慶指出，傳統料理米酒使用的原料是在來米、蓬萊米，六、七十年來都沒有變過，此次輔導台灣華陀酒業開發的黑米養生料理米酒，材料選用上突破傳統，以富含花青素、錳、鋅、銅、維生素C、胡蘿蔔素等營養價值的黑米當原料，保留米酒去寒、促進血液循環的功能，並增加營養豐富的優勢，提供民眾新選擇。

含花青素呈黃褐色

生科系碩士生呂育慧說，為了完成釀造，先用黑米與糖當原料，經過發酵、蒸餾、分裝等程序，做成基酒，再把從黑米萃取出的花青素加回酒中，因此在成品中，可看見花青素的天然原色，使得產品呈現「黃褐」，與一般潔白透明的米酒不同。

台灣華陀酒業有限公司總經理謝四卿表示，隨著安全與健康意識抬頭，開發天然、養生產品是企業趨勢，大葉大學擁有豐富的生技研發能量，是企業的最佳夥伴，此次特別與大葉大學合作，生產「黑米酒」，目前已鋪貨到大賣場，讓消費者多一種選擇。