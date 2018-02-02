〈中部〉募款、年菜認養等無人 弱勢團體急

2018-02-02

〔記者詹士弘／雲林報導〕去年經濟成長近年最佳，股市破萬點，指數創新高，但弱勢團體年終募款、年菜認養一樣困難，華山創世基金會表示，雲林年菜尚缺兩百份無人認養，七百五十名弱勢長者的服務經費尚未募足，盼民眾「即刻救援」。

華山年菜200份無人認養

華山基金會雲林站長楊舒婷表示，雲林區年菜尚缺兩百份無人認養，一千三百名弱勢長輩中，還有七百五十名獨居長輩的服務經費尚未募足，每個長輩一個月服務經費一千兩百五十元，經費岌岌可危。

750名獨老服務經費未募足

華山昨天在林內烏塗社區發展協會辦理「燃眉之急年菜暨常年服務經費認助活動」，九十歲的陳沈有來阿嬤得知年菜認養狀況不如預期，與林內鄉長張維崢一起做芋粿，希望將福氣分給長輩。

家扶︰今年募款比去年更難

雲林家扶主任廖志文也表示，往年此時都有不少民眾或團體送年菜、年節禮品，今年卻靜悄悄，年菜幾乎沒人提起，雖然經濟好轉，股市也屢創新高，但社福單位「無感」，去年募款很辛苦，歸因雲林縣辦理「台灣燈會」造成排擠，今年卻更難，實在無法理解。

創世斗六院表示，創世、華山、人安基金會策略聯盟，後天四日將在斗六市公所斗六廳舉辦「寒士吃飯卅」尾牙宴，席開卅四桌，將宴請植物人家屬、街友、清寒人士，還發放一個五百元紅包，經費還缺三成。

NET老董送新衣 暖家扶學子

另外，主富服裝（NET）董事長黃文貞心繫故鄉雲林，連續四年送雲林家扶五十萬元提貨券，提供兩百五十名家扶學子購買新衣，NET斗六店一早就湧入五百名雲林家扶親子；孫子即將上台北讀大學，阿嬤說，「阿興的西裝褲與襯衫有著落了。」

廖志文表示，黃文貞出身雲林東勢鄉，一○四年起就為雲林家扶打造專屬的「家扶日」，封館讓兩百五十名學子挑選新衣迎新年，每人兩千元提貨券；黃文貞則希望雲林家扶的孩子有能力時，莫忘回饋當初伴隨成長的土地。