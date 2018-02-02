〈中部〉「水母大軍」來了 台中綠川燈景好夢幻

2018-02-02

〔記者李忠憲／台中報導〕台中新景點綠川第一期整治工程已進入最後施工階段，農曆年前將開放，已有民眾發現，晚間綠川出現「水母群」、「蒲公英」等多種美麗燈景，搭配日式風格河道，十分吸睛；市府水利局表示，現場正陸續設置創意藝術光景，目前為試燈階段，歡迎民眾開幕時一起來逛逛。

市府積極整頓市區河川，繼柳川在前年底整治完成，成為中市新景點，走日式風格的綠川也持續進行第一期整治工程，將在農曆年前完工開放，近日有民眾發現，晚上的綠川施工現場布置好幾處美麗燈景，包括會變色的水母大軍、蒲公英及藤蔓等，搭配Ｓ型河道、水上步道等，以及一旁的宮原眼科建築，十分美麗，不少攝影玩家到場拍攝。

市府水利局長周廷彰表示，綠川第一期工程規劃設置多處創意藝術光景，包括漂浮在河道及兩側樹上的「優悠水母」、河道兩側設置「蒲公英花語」、「幸福光球」，台灣大道橋下則有浪漫的「戀戀紫藤」等。目前正值試燈階段，開幕後將讓大家耳目一新，歡迎一起來欣賞綠川之美。

水利局表示，「優悠水母」主題帶點優雅、慵懶，閃耀著藍、紅、綠光，光影隨波搖曳，成為綠川上最美的舞者。「蒲公英花語」則象徵停不了的愛隨風飄送，毫不拘束的蒲公英扮演傳遞綠川新生命的重要角色，傳播舊城記憶、新台中文化的種子。

另外，透過美麗且蘊藏台中人情感的「幸福光球」，點綴綠川沿岸，走在綠川上，會感受到連綠川河水都充滿幸福。浪漫的「戀戀紫藤」花飾，象徵醉人戀情，也是依依思念，漫步在紫藤花海中，聆聽花開的聲音。