〈中部〉議員沒拿到好處就刪預算？ 涂醒哲被趕出議場

2018-02-02

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕嘉義市政府與議會為今年度總預算的覆議案爆發齟齬，昨天臨時會市政討論時，多名議員批市長涂醒哲上月二十二日在某電視政論節目，指「少數、特定議員疑沒拿到好處而大刪預算」，是抹黑、不尊重議會，砲聲隆隆下，再上演把市長、官員趕出議場的戲碼，府會關係雪上加霜，臨時會今閉幕，議會將開記者會表達這次府會風波的總態度。

府會風波 議會今開記者會表態

市府今年度總預算遭議會刪減六．○八億元後，刪減比率創新高，達四．四三％，認為「窒礙難行」而提出四．七億元覆議案，上月二十九日被議會軟硬兼施而撤回，但涂醒哲早前在某電視政論節目發表不滿議會砍預算的言論，已惹怒議會，他昨雖試圖說明，多數議員聽不進去，議員張榮藏批他強辯又不承認錯誤，趕涂出場，涂笑著步出議場。

秘書長率隊同進退 也被趕出

市府秘書長賴明煌在涂走出議場後，高喊「局處長請出來」，欲率一級主管與市長同進退；張榮藏見狀認為賴「藐視議會」，嗆賴等人「你給我出去看看」；主席、議長蕭淑麗說「請局處長回座，還有議員要質詢」，不過賴等官員仍離場。

眼見場面火爆，輪到議員黃秋澤發言，先請涂醒哲、局處長返回議場，議員蔡文旭、王美惠、陳幸枝及蔡榮豐到場外緩頰；不過，張榮藏質疑賴沒有職權率一級主管離場，賴要握手致歉遭張撥掉，黃秋澤接著發言批賴「越權」，將他趕出場，議員鄭光宏、廖天隆發言伊始便表明「讓賴繼續在外面」。

涂醒哲在議事廳外受訪說，依法提覆議案，是對市民與認真編列預算的局處同仁負責任的表現，也是再次向市民、議員爭取說明的機會，上節目提及「少數議員」是一種普遍說法，並非指哪一位議員；賴明煌受訪說，昨議程為市政討論，並非總質詢，主席依議員的請求將市長趕出場，秘書長就應率一級主管同進退。

涂︰如造成議會困擾 願道歉

蕭淑麗表示，府會首重和諧，應理性討論，希望大家不要意氣用事；議員王美惠稍後問涂醒哲是否願就議場發生的紛擾，向市民、議員道歉？涂答「如造成議會困擾，願向議會道歉」。