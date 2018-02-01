〈南部〉租屋商機 威脅新市白蓮霧生機

2018-02-01

〔記者黃文瑜／台南報導〕新市區致力振興白蓮霧產業，先是遭遇蟲害與採收困難等各種挑戰，後雖一度乍現發展榮景，但近年南科帶來大量人口移入，房產熱絡，在砍樹蓋屋的威脅下，讓白蓮霧產業再受考驗。

白色蓮霧在台灣存在百年以上的老樹不常見，新市區為全台目前白蓮霧樹最多、產量最高的地方，成了白蓮霧的故鄉。

事實上，地方對白蓮霧情感深厚，在地白蓮霧消失近廿年後，於十三年前新市公所鼓勵種植，燃起恢復新市白蓮霧榮景的希望，只是，照顧白蓮霧需投入大量人力、物力，收成卻有限，加上地方市鎮發展，房地產引進錢潮，相較經濟效益低，讓白蓮霧未來發展受到挑戰。

一年只一收 產季短易落果

六十五歲農民鄭明堂憶起小時候新市白蓮霧盛產的榮景，他說「下課就到樹下撿白蓮霧去賣。」當時送禮去台北，一個人就叫三、四百斤白蓮霧。但隨著病蟲害增加，易落果的白蓮霧更難收成，加上果樹長到三、四層樓高，根本無法採收，於是白蓮霧悄悄消失。

直到二○○四年，前新市鄉長鄭枝南提出搶救白蓮霧十年計畫，最後搶救八十八棵百年老蓮霧樹，年紀最大二百五十歲，最年輕也有一百廿五歲，且年年舉辦新市白蓮霧節。

甫卸任的新市區長邱保華表示，從荷蘭時期就開始種植老蓮霧，在公所推動下，目前新市有十二位農民種植，但一年只收成一次，產季又短，加上容易落果不易照顧，目前種植總面積四到五公頃，約有二百棵老樹新栽的白蓮霧，今年估計產量一萬五千多斤。

憶當年榮景 老農：現在是種感情的

「種白蓮霧實在是種感情的啦！」鄭明堂說，投入十幾萬元種植，從三月底開花到收成四個月期間，四十四棵樹要投入六個人力疏果、包裝，即使一斤漲到四、五百元，也才回收五萬元，真的不符合經濟效益，但是這個新市品種沒有保留下來，真的很可惜。

近年南科帶來大量人口移入，在地人看準租屋錢潮，開始蓋屋出租，將許多百年蓮霧老樹砍掉或移植，兩年來百年老樹從原本八十八棵減少到四十五棵。

如今，新市公所只要聽到有人要蓋屋，就要進行救樹大作戰，與專家合作進行移植，一棵樹要花半年時間，農業技術及經濟效益都是大挑戰。