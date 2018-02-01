〈南部〉台南市區客運違規 3月起最高罰9萬元

2018-02-01

〔記者洪瑞琴、王俊忠／台南報導〕南市公車運輸處已完成市區客運業違反公路法的裁罰基準訂定，三月開始實施，將加強稽查出勤公車，對於危險駕勤加重裁罰，裁罰額度從九千至九萬元不等。

大台南公車近來頻出包，去年底接連發生四件公車撞車事故，客運業者對駕駛排勤與健康管理引發熱議，今年一月卅日中午又發生五路公車（府城客運）行經大同路二段與生產路口時，司機疑有違規跨越雙白線變換車道及闖紅燈等不當駕駛行為，公車服務品質如何提升再被關注。

以往採記點扣補助款

以往對客運業者稽查督導，主要是採記點扣補助款作法，今年交通局再加強裁罰手段。交通局表示，業者違反公路法規定累犯，已訂定「違反公路法裁罰基準」。

參考北高訂裁罰基準

例如，擅自變更或增減營運路線，第一次罰二萬元，第二次四萬元，第三次以上六萬元；駕駛人在行車服勤中與乘客或民眾有互毆行為，第一次罰二萬元，第二次四萬元，第三次以上六萬元；行車前未開啟車機設備或設定正確路線第四次以上，處九千元罰鍰；未依核定班次派車，每次處九千元罰鍰。

交通局表示，台北市及高雄市已分別訂有裁罰基準並施行多年，因此參照北高裁罰基準，依公路法規定事實、相關管理責任及處罰程序，訂定南市統一裁罰基準，目前正在公告，三月實施。

府城客運飆車將開罰

針對府城客運司機遭民眾爆料闖紅燈又飆速違規事實，交通局說，將移請警察機關依規定開罰，該局也會依公路法罰鍰，並責成業者加強教育訓練。另針對府城客運司機去年十一、十二月因違反勞基法遭開罰，也已要求府城客運增聘司機以解決人力短缺狀況；府城客運指出，會加強人員訓練，且月初已增加十五位司機投入服務。