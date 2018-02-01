〈南部〉棗子「水蜜」新上市 多汁口感如梨

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會鳳山熱帶園藝試驗所推出棗子新品種「水蜜」上市，大果嫩又多汁，吃起來口感如梨，隨著台灣棗今年三月首度銷日，「水蜜」耐儲運優勢，歷經中部海拔五百公尺結霜四天考驗，品質也不受影響，可望成為外銷明日之星。
台灣棗 三月初首度銷日
台灣棗對日貿易談判卡關七年，好不容易前年底叩關成功，卻因風災產量減半，造成去年無法銷日，今年產量恢復正常，將由高雄搶頭香，檢疫官將於二月中旬來台，最快三月初首度銷日。
鳳試所歷經十年品種改良，千挑萬選選出新品種「水蜜」，助理研究員郭展宏表示，「水蜜」呈橢圓形，果實碩大飽滿，肉質細嫩綿密，口感清脆多汁，甜度約十三度，是像水梨般的棗子。
熱帶果樹系主任李文立表示，台灣棗品質好，堪稱世界第一，成為外銷優勢，近年來氣候異常，「水蜜」抗逆境強又耐儲運，試種中部海拔五百公尺結霜，低溫二度考驗四天，品質完全不受影響。
李文立指出，相較於目前市場主流蜜棗，「水蜜」大果比率達五成，平均重量一百五十公克，尤其生長勢強健，產量比蜜棗更好，每公頃高達二十噸，葉片小病蟲害防治容易，農民更好栽培。
中部果農邱崇洙說，目前種植「珍蜜」、「水蜜」兩種棗子，「水蜜」皮薄、肉質細緻，最重要是栽培管理容易，對農民而言更省工，又能兼顧收益。