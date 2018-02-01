〈南部〉台東百名獨老圍爐 吃大餐、買年貨

2018-02-01

〔記者王秀亭／台東報導〕來自東海岸、縱谷、台東市區等地一百名接受送餐、居家照顧等服務的獨居長輩，昨天在一粒麥子基金會及台電的義工陪伴下，走出家門到大飯店裡，提前大啖圍爐宴，有不少長輩已連續參加多年，直說最期待這一天的到來，吃好料、看表演，還可以逛大賣場買年貨。

為讓偏鄉長輩參加期待已久的圍爐活動，一粒麥子基金會一早就派出七輛復康巴士、五輛遊覽車前往東海岸、縱谷、卑南等地區接送長輩，活動中年紀最長的九十四歲楊黃招治，已第十次參加圍爐，雖然住在台東市中心，平時仍少有出門的機會，楊黃招治說，好喜歡圍爐，可以看表演、吃好料，也已計畫好逛大賣場要買些葵花油、衛生紙。

第一次參加圍爐的七十二歲鄭金枝，先在義剪活動上，由美髮師打理出一頭新髮型，昨天還受邀上台，與基金會董事長呂信雄一同演出一段短劇，讓台下的阿公、阿嬤了解今年關懷禮致贈的燜燒罐、養生杯使用方式，對於圍爐初體驗，鄭金枝說，好久沒有大家一起歡樂的感覺，希望未來可以常參加。

一粒麥子基金會表示，與台電、台東基督教醫院合作辦理「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動已連續十四年，共服務長超過四千一百人次，今年關懷動除圍爐、採買年貨，考量長輩需求，還提前為經濟弱勢獨居長輩辦義剪及屋內線路檢測。

台電志工發揮專長，前進七位長輩家中進行路線檢測，八十八歲獨居的張爺爺住在屋齡超過四十年的老屋裡，台電志工一進屋內，就發現家裡兩隻吊扇電線老舊不勘使用，電扇插頭還插在延長線上，延長線竟綑綁在一起，都增加危險因子，在志工建議下逐一排除，而屋內有許多插座老舊需更換，一粒麥子基金會人員見張爺爺面有難色，當場允諾會連結資源協助更換，讓居家用電更安全。