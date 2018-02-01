〈南部〉東檢春節前拍賣 賓士車50萬起標

2018-02-01

中古車價有150萬元行情

〔記者陳賢義／台東報導〕春節前夕送好康！台東地檢署將於二月七日舉辦今年度第一次偵查中變價拍賣，有小客車三輛、挖土機兩台，其中最為亮眼的是一輛二○一一年出廠、里程數僅兩萬六千餘里的白色賓士（見圖，記者陳賢義攝），五十萬元起標；東檢主任檢察官連思藩打趣的說，眼睛有沒有一亮？歡迎大家一起來競標。

東檢表示，拍賣物是該署邱亦麟、於盼盼兩名檢察官分別在去年一月、四月月間查獲違反森林法、銀行法案件，分別扣押挖土機等機具、賓士CLS四門轎跑車。由於保管不易，為避免扣押物價值減損，經過被告等人同意，於偵查中加以拍賣。

重10噸挖土機 底價10萬元

最搶手的賓士車型號為CLS350，市價約三百七十萬元，二○一一年出廠，里程數兩萬六千四百八十二公里，車貸結清，無論外觀或內裝都非常新，中古價也有一百五十萬元的行情，目前積欠交通違規一一○○元、稅費四五五○○元、違反稅費五○○元，拍賣底價五十萬元。重十噸、全新價約一百卅八萬元的挖土機，競標底價十萬元，詢問度也很高。

東檢表示，為落實法務部所宣示加強偵查中查扣被告犯罪所得及完全剝奪犯罪資產的政策，該署在去年一月間辦理首次偵查中變價拍賣程序，至今針對轄內刑事案件，於查扣後均依法進行偵查中變價、拍賣程序，已陸續完成拍賣木藝品、汽車等扣押物品，達成國庫及被告、被害人三贏目標。這次拍賣適逢農曆春節前，當日主任檢察官連思藩擔任拍賣官，以現場出價最高，並同意繳清價金價金者為拍定人，歡迎大家踴躍參與競標。