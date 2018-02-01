〈南部〉現地製作 鹽水月津港燈節10日點燈

2018-02-01

首展水面光雕投影

〔記者王涵平／鹽水報導〕二○一八月津港燈節二月十日點燈，以「相約」為主題，布展面積擴大，國內外團隊創作達四十八組，爭奇鬥艷，國際級水面光雕投影首度展出，帶來全新感受。

月津港燈節二月十日至三月四日在鹽水區月津港周邊舉辦，十日晚上七時在月津港浮動平台舉行開幕啟燈儀式，文化局長葉澤山指出，今年「燈蜂兆吉—月津港燈節、鹽水蜂炮」計畫獲文化部支持，讓鹽水兩項新春吉慶成為國家重要櫥窗慶典。

今年邀請國內外科技與新媒體藝術的當代藝術家參展，主燈區廿四件藝術品皆為現地製作，以燈光結合鹽水的人文景致，白天與黑夜分別呈現豐富燦爛面貌，探討自然、歷史、文明、人際與時空等多元交會，與觀眾浪漫相約。

文化局表示，今年燈節特色包括首度與日本京都燈節雙向交流，京都造型藝術大學師生為「二○一八月津港燈節」量身製作〈候鳥：文化之橋〉、〈枯山水〉和〈文化之塔—八〉等充滿日本傳統意象的裝置作品，臺南藝術大學創作團隊也將在三月，赴日參與東山花燈路燈節。

布展範圍逾10公頃

此外，今年首度引進國際級水面光雕投影，澳洲投影技術指標團隊The Technical Direction Company of Australia Pty Ltd（TDC）規劃專屬光雕投影節目。而今年展區並首度擴大至水秀橋，布展範圍達十餘公頃，歡迎民眾來遊賞。